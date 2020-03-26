В Италии от коронавируса вылечился 101-летний пациент

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 101-летний пациент, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы в итальянском городе Римини, сообщает издание Il Giornale.

Пациент 1919 года рождения был госпитализирован на прошлой неделе. Результаты его анализов на коронавирус оказались положительными.

"Эта позитивная история выздоровления приобретает очень большое значение, она ободряет и показывает нам: в то время, когда эпидемия охватила Италию, есть надежда на будущее. Если болезнь удалось победить человеку, которому больше ста лет, то это смогут сделать и другие", - считает представитель властей города Глория Лиси.-0-