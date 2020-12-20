В Италии отец убил двоих детей, а затем совершил самоубийство

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия произошла в небольшом итальянском городке Требазелеге, который находится к северо-востоку от Падуи. Отец убил двух своих сыновей 13 и 15 лет, а затем покончил жизнь самоубийством, передает La Repubblica.

Сообщается, что мужчина был разведен с женой и матерью детей, которая проживала неподалеку. Жертв происшествия обнаружил родственник семьи, который пришел к дому утром.

Проведя много часов на месте преступления, карабинеры предположили, что дети понимали намерения отца и пытались убежать. Мужчина догнал мальчиков и перерезал им горло, после чего этим же ножом ударил себя в сонную артерию.-0-