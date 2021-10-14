В Италии открылся Римский международный кинофестиваль

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.XVI Римский международный кинофестиваль открылся в столице Италии традиционным проходом звезд итальянского и мирового кинематографа по красной дорожке, сообщает РИА Новости.

На торжественную церемонию открытия популярного "Праздника кино" прибыл президент республики Серджо Маттарелла. Глава государства прошел в Зал Синополи, где сейчас идет показ американского фильма "Глаза Тэмми Фэй" режиссера Майкла Шоуолтера, который открыл официальную программу фестиваля.

Всего в официальную программу фестиваля, который продлится до 24 октября, вошли 23 фильма, снятые мастерами из многих стран Европы, США, Китая, Ирана. Впервые представят свои работы кинематографисты Доминиканской республики, Саудовской Аравии и Косово. Второй год подряд российские киноленты на фестивале показаны не будут.

Помимо официальной программы, фильмы на фестивале будут демонстрироваться еще в трех секциях. Кинокартины, премьера которых состоялась на других международных киносмотрах, гости фестиваля смогут увидеть в программе "Об этом говорят все". В секции "Специальные события" будут показаны 11 документальных и художественных лент, в том числе два фильма "оскароносца" Оливера Стоуна, посвященные убийству президента США Джона Кеннеди.

Главными гостями фестиваля в этом году станут культовые американские режиссеры Квентин Тарантино и Тим Бертон, которые получат премии за вклад в мировой кинематограф и проведут встречи с гостями фестиваля. Также на фестивале будет присутствовать английская писательница Зэди Смит, дебютный роман "Белые зубы" которой вышел в свет в 2000 году и стал международным бестселлером.

Кроме того, в рамках кинофестиваля будут показаны документальные фильмы, посвященные выдающимся деятелям культуры и искусства: об итальянской актрисе Монике Витти, театральном режиссере Джорджо Стрелере и комическом актере Джиджи Проетти, который умер в ноябре прошлого года.

Римский кинофестиваль был основан в 2006 году, когда главный приз завоевала картина Кирилла Серебренникова "Изображая жертву". От многих других международных кинофорумов он отличается отсутствием профессионального жюри и официальных номинаций. В итоге организаторы фестиваля называют лишь один фильм-победитель, который определяется в ходе зрительского голосования.-0-