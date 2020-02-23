В Италии отмечают более 100 заражений коронавирусом, в некоторых зонах объявлен карантин

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока в Китае отмечается снижение числа новых заражений коронавирусом нового типа 2019-nCov, в других странах все чаще фиксируются новые случаи. В Италии, например, число заразившихся превысило 100 человек, заявил в воскресенье губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана в интервью телеканалу Sky TG-24.

"За минувшую ночь число подтвержденных случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100", - сказал Фонтана.

По его словам, внушительное число людей, как ожидается, будет помещено в карантин. Власти рассматривают возможность использования военных госпиталей и баз для этих целей, а также старых неработающих больниц и переоборудование гостиниц.

Помимо Ломбардии, 17 человек заболели в Венето, два - в Эмилии-Романье, один - в Пьемонте. Кроме того, вирус обнаружен у двух китайских туристов в Лацио - супружеская пара туристов сейчас проходит лечение в римской больнице национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани".

Два человека - пожилая женщина в Ломбардии и 78-летний мужчина в Венето - умерли от коронавируса. Предполагается, что диагноз им был поставлен поздно и смерть наступила из-за осложнений на фоне прочих проблем со здоровьем.

На экстренном заседании Совмина Италии 22 февраля принят декрет о мерах по недопущению распространения заражения. Жителям зон, затронутых вспышкой заболевания, запрещено покидать свои дома, там приостанавливается любая деятельность, включая учебную, закрываются государственные и муниципальные учреждения, музеи и другие общественные места, отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия. За нарушение условий карантина предусмотрено уголовное наказание.

Власти Ирана сегодня также сообщили о ситуации с распространением заболевания в стране. Глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур проинформировал о 43 случаях заражения, восемь из них привели к летальному исходу.-0-