В Италии отмечаются самые низкие показатели смертности от коронавируса за последние две недели

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии зарегистрировано самое низкое число случаев смерти от коронавируса за последние две недели, передает агентство ANSA со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

По информации агентства, за последние сутки в стране от заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 525 человек. Это число стало самым низким за последние две недели.

"Учитывая сегодняшние данные о жертвах, количество которых составило 525, мы зафиксировали самое низкое число умерших за период с 19 марта", - цитирует ANSA слова главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

В общей сложности от коронавируса в Италии скончались 15 887 человек. Общее число случаев инфицирования составляет 128 948. В субботу, 4 апреля, сообщалось о 124 632 зараженных. За сутки выздоровели 819 человек, в результате общее число излечившихся достигло 21 815.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на многие страны мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-