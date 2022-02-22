В Италии отменяется карантин для всех иностранных граждан с 1 марта

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии с 1 марта отменяется карантин для всех иностранных граждан, сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан.

"Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус", - отмечается в распоряжении.-0-