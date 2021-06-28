В Италии отменяют обязательное ношение масок на улице

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе. По распоряжению Министерства здравоохранения все области с 28 июня переходят в безопасную зону с точки зрения эпидемиологических рисков, сообщает ТАСС.

К слову, в некоторых районах южной области местные власти из-за очагов заражений отложили отмену обязательного ношения масок на улице. По словам президента Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро, в случае роста числа заражений маски придется вновь использовать.

Средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательно нужно носить в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и местах большого скопления людей. Все еще сохраняется ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе. Научно-технический комитет, который вырабатывает рекомендации по борьбе с пандемией, одобрил открытие дискотек. Речь также идет о заведениях под открытым небом и при заполняемости на 50%. При этом конкретная дата их открытия не называется.

В Италии полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30% жителей старше 12 лет. Сделано около 50 млн инъекций. В стране началось временное отстранение от работы не привившихся медиков и медперсонала. Это единственная категория, на которую распространяется обязательная вакцинация.

Всего за время пандемии число инфицированных в Италии достигло 4 258 069, из которых 127,5 тыс. скончались.-0-