В Италии по подозрению в связях с мафией задержаны более 60 человек

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 человек были задержаны в Риме в рамках обширной операции регионального подразделения карабинеров против мафии `Ndrangheta, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Все задержанные подозреваются в причастности к деятельности мафии, происходящей из Калабрии. По мнению следователей, подозреваемые контролировали территорию столичного региона, в том числе каналы наркотрафика.

`Ndrangheta считается самой могущественной теневой группировкой, контролирующей каналы поставки наркотиков из Южной Америки в Европу.-0-