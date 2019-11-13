В Италии почти 40 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды в северной области Италии Трентино-Альто-Адидже, сообщает агентство ANSA .

Обильные снегопады в Доломитовых Альпах заблокировали горные дороги и отрезали отдаленные населенные пункты. Ожидается, что снежный покров может увеличиться до 60 см, есть опасность схода лавин.

Венеция также пострадала от природных катаклизмов. Ночью 13 ноября уровень моря поднялся до рекордной за последние 50 лет отметки - 187 см. Наводнение осложняет жизнь людей, многие туристы уезжают. Затопило крипту собора Святого Марка, нижние этажи многих зданий. В городе планируют ввести чрезвычайное положение.-0-

Наводнение в Венеции стало самым сильным с 1966 года Венеция переживает последствия одного из самых серьезных наводнений в истории. Вечером 12 ноября уровень воды в некоторых районах города достиг отметки 187 см - это самый высокий показатель с 1966 года.