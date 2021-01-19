В Италии полиция нашла картину XVI века в домашнем шкафу

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Неаполе полиция обнаружила в одной из квартир в шкафу картину XVI века и вернула ее в музей, сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

При этом работники учреждения даже не заметили исчезновения полотна.

Как отмечается, полотно обнаружили в шкафу спальни неаполитанской квартиры 16 января. 36-летний хозяин квартиры задержан по подозрению в хранении краденого.

Речь идет о копии картины "Спаситель мира", написанной, как считается, одним из учеников Леонардо да Винчи в XVI веке. Оригинал, вероятно, принадлежит кисти самого да Винчи.

Картина является частью коллекции музея, действующего при церкви Сан-Доменико-Маджоре. Работники учреждения не знали, что картина была похищена, поскольку комната, где она хранилась, была закрыта в течение трех месяцев из-за пандемии. Поэтому когда именно было похищено произведение искусства, неизвестно, но в музее утверждают, что в прошлом году в январе полотно было в наличии.

Никаких следов незаконного проникновения в музее не обнаружили.

"Вероятно, что это была кража по заказу организации, занимающейся международной торговлей произведениями искусства", - отметили в полиции.

Оригинал картины "Спаситель мира" в 2017 году стал самым дорогим из когда-либо проданных полотен - на аукционе в Нью-Йорке произведение купили за 450 миллионов долларов.-0-