В Италии преступная группа промышляла торговлей древностями

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская полиция обезвредила трансграничную преступную группировку, незаконно вывозящую археологические артефакты, тайно выкопанные в южной Италии для вывоза за границу, такая информация размещена на сайте Associated Press , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отдел по борьбе с культурными преступлениями Корпуса карабинеров Италии заявил, что двое главных подозреваемых в противоправной деятельности были заключены под стражу. Еще 21 человек помещен под домашний арест в результате спецоперации, проведенной в административной области Калабрия, Милане и других итальянских городах. Около 80 подозреваемых находятся под следствием в Сербии, Великобритании, Франции и Германии. Итальянским следователям помогала полиция этих четырех стран.

Во время расследования сотрудники полиции обнаружила тысячи артефактов, датируемых IV-III веками до нашей эры, в том числе терракотовые вазы, масляные лампы, тарелки, украшенные изображениями животных, ожерелья и другие артефакты, стоимость которых составила несколько миллионов евро.

В то время как археологи тщательно просеивают почву руками или специальными инструментами, чтобы избежать повреждения артефактов, банда торговцев использовала экскаватор. Они закрывали лица лыжными масками, чтобы их не опознали по кадрам с камер видеонаблюдения, однако подозреваемых удалось вычислить по номеру припаркованного недалеко от места незаконных раскопок транспортного средства.-0-