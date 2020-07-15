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15 июля 2020, 08:54

В Италии продлили введенные из-за COVID-19 ограничительные меры

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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что власти страны решили продлить до 31 июля действующие меры по предотвращению распространения COVID-19, в том числе 14-дневный карантин для приезжающих из-за пределов Евросоюза и из стран вне Шенгенской зоны, сообщает Синьхуа.

Ранее правительство Италии ввело карантинные меры на срок с 12 июня по 14 июля.

Выступая перед депутатами парламента, Роберто Сперанца отметил, что в силе остается временный запрет на авиасообщение с 13 государствами, в том числе с Арменией, Бахрейном, Кувейтом, Бразилией, Чили, Перу. Въезд в Италию граждан этих государств через третьи страны также запрещен. По его словам, власти будут корректировать список стран, откуда запрещен въезд в Италию, в соответствии с динамикой эпидемической ситуации.

Министр также предупредил, что в настоящее время эпидемия COVID-19 распространяется по всей планете быстрыми темпами. "Понятно, что мы не можем ослаблять бдительность", - сказал он, добавив, что в определенных регионах Италии все еще фиксируется немало случаев заболевания. Индекс репродукции COVID-19, показывающий, сколько людей заражает инфицированный, в 5 из 20 регионов страны остается выше критической отметки "1".

Согласно данным, обнародованным 14 июля Министерством здравоохранения Италии, в стране за сутки были выявлены 114 новых случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии заболели 243 344 человека. Общее количество жертв инфекции составило 34 984, увеличившись за день на 17.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, возросло до 13,371 млн, с момента вспышки скончались 577 тыс. человек.-0-

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