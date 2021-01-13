В Италии продлят режим ЧС до 30 апреля

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии решено продлить режим ЧС из-за коронавируса до 30 апреля, сообщает газета Ilriformista.

В Италии сейчас все области разделены на три зоны в зависимости от уровня заболеваемости населения: красная, желтая и зеленая. Власти приняли решение, что введут при первой же возможности четвертую - белую. По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19: держать дистанцию и носить маску.

Как заявил министр, "на этой неделе мы наблюдаем общее ухудшение эпидемиологической ситуации в Италии, увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии и происходят вспышки неизвестного происхождения. Давайте не будем вводиться в заблуждение - эпидемия снова увеличивается".

В Италии зарегистрированы свыше 2,3 млн зараженных, более 1,6 млн больных выздоровели, умерли 79 тыс. человек. По данным Минздрава, прививки от COVID-19 уже сделали более 800 тыс. итальянцев. -0-