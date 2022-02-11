В Италии произошло извержение вулкана Этна

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщают РИА Новости.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2,9 км. Пепел и клубы дыма выбросило в небо на высоту восьми километров.

Из кратера образовались три потока пирокластического материала.

Всплеск активности Этны, как сообщается, прекратился сегодня в районе часа ночи.

На видео, которое выложил институт, показана кульминация извержения: видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала. "Кроме того, мы наблюдаем, как в середине ролика активность, кажется, почти прекращается, а затем возобновляется серией мощных взрывов", - говорится в сообщении INGV в Facebook.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.-0-