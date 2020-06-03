В Италии пройден критический момент пандемии - премьер-министр

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна преодолела критический момент пандемии, но теперь необходимо выйти из экономического кризиса. Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции во внутреннем дворе правительственного дворца Киджи, сообщает ТАСС.

"С 4 мая мы возобновили производство, и данные вполне обнадеживающие. Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса", - сказал премьер.

Он назвал легкомыслием говорить, что вирус исчез. "Он не исчез, даже если число случаев заражения снижается. Важно соблюдать физическую дистанцию и использовать маску", - указал Джузеппе Конте.

Премьер напомнил, что начиная со среды итальянцам разрешено без ограничений передвигаться по стране, а Италия начала принимать приезжих из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании без помещения их в обязательный карантин. "Это еще один важный этап", - отметил Джузеппе Конте. При этом он отметил, что нет оснований принимать дискриминационные меры в отношении итальянцев со стороны других стран.

С начала пандемии в Италии выявлено почти 234 тыс. инфицированных, из которых более 33,5 тыс. умерли и почти 161 тыс. выздоровели.-0-