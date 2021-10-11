В Италии прошла забастовка транспортных работников

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщая забастовка транспортных работников, а также некоторых категорий госслужащих прошла в Италии по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas) и ряда других профсоюзов, сообщает РИА Новости.

Стачка проводилась в знак протеста против политики правительства Италии и Европейского союза. По мнению протестующих, "власти перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи работников и работниц, создавая исключительные преимущества только для правящего класса и финансовых властей". Об этом говорится в заявлении "Конфедерации базовых комитетов".

Профсоюзы требовали от властей прекратить увольнения трудящихся в условиях кризиса, отказаться от обязательного введения электронных COVID-сертификатов на производстве, а также принять конкретные меры по поддержке ряда секторов национальной экономики, в частности, транспортной отрасли.

Забастовка в Италии началась вечером в воскресенье и продлилась 24 часа. Наиболее сильно ее последствия отразились на транспорте.-0-