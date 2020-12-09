В Италии ребенок переболел COVID-19 еще в ноябре 2019 года

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус обнаружили в мазке из носоглотки, взятом в начале декабря 2019 года в Милане у четырехлетнего ребенка. Такое исследование опубликовал Государственный университет Милана, сообщает агентство ANSA.

Первые симптомы - кашель и насморк - появились у мальчика 21 ноября 2019 года. Тогда в Италии никто не подозревал о COVID-19, о вспышке которого в Ухане власти Китая официально сообщили 31 декабря 2019-го. Ребенку поставили диагноз "корь". Образец теста исследователи позже проанализировали повторно и выявили коронавирус.

Как информирует ТАСС, предположение, что коронавирус присутствовал в Италии уже в конце 2019 года, высказывалось и до этого. Ранее сообщалось об обнаружении антител к коронавирусу в пробах, взятых еще в сентябре того же года. Кроме того, коронавирус был в сточных водах Милана в середине декабря 2019-го.

Официальной датой начала эпидемии COVID-19 в Италии считается 21 февраля текущего года, когда был поставлен диагноз так называемому первому пациенту из Кодоньо. Тогда же была зарегистрирована первая смерть человека с коронавирусом. С начала эпидемии в Италии число инфицированных достигло 1,7 млн, из которых более 61 тыс. умерли.-0-