В Италии рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

21 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за сутки достигло 947, что на 100 больше, чем днем ранее, когда был зарегистрирован рекорд с 16 мая. Согласно распространенным в пятницу данным Министерства здравоохранения республики, от последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались девять человек, сообщает ТАСС.

Общее число заразившихся достигло 257 065, из которых 35 427 скончались, 204 960 вылечились. При этом в пятницу было проведено немного меньше тестирований.

Столичная область Лацио вышла на второе место после Ломбардии по числу новых случаев заражения. В Ломбардии, которая считалась локальным эпицентром распространения вируса, зарегистрировано 174 новых случая, в Лацио - 137. При этом растет количество заражений и в южных областях, где до сих пор удавалось контролировать распространение коронавируса. Так, сообщается о 35 новых инфицированных в Апулии, включая одного новорожденного.

Госпитализаций на фоне роста числа заражений производится немного. За сутки количество госпитализированных возросло на 26, на 1 пациента больше стало в отделениях интенсивной терапии. В апреле там лежали более 4 тыс. человек с коронавирусом. По данным Высшего института здоровья, вдвое сократился средний возраст инфицированных - с 60 до 30 лет. У большинства вызываемое новым коронавирусом заболевание протекает без симптомов.-0-