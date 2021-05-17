В Италии с 21 июня отменят комендантский час

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час в Италии отменят 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей правительства.

Комендантский час сейчас действует по всей стране с 22.00. Анонсировалось, что его отмена будет постепенной. Решено перенести его наступление сначала на один час - до 23.00 в областях с умеренными эпидемиологическими рисками ("желтые" зоны), к которым сейчас относятся почти все из 20 регионов.

С 7 июня комендантский час сдвинется еще на час - до полуночи. При этом с 1 июня некоторые области - Фриули-Венеция-Джулия, Молизе и остров Сардиния - станут "белыми" зонами, где уровень заражений менее 50 человек на 100 тыс., что позволит досрочно отменить комендантский час. С 7 июня "белыми" зонами станут Абруццо, Лигурия и Венето.

Подобный график был принят по итогам заседания премьер-министра Италии Марио Драги с министрами и представителями научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации по борьбе с пандемией.

Первые послабления ограничительных мер в Италии произошли 26 апреля. Тогда открылись музеи и театры с кинотеатрами с ограниченным числом зрителей. С 16 мая в Италию разрешен въезд из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Великобритании и Израиля без карантина, но с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 16 мая могут работать пляжные курорты и открытые бассейны. Пока закрыты торговые центры по выходным и тематические парки, не разрешены крупные церемонии, не работают закрытые бассейны, термальные комплексы и спортзалы, а также рестораны в помещениях. На фоне протестов, в которых участвуют представители разных секторов услуг, правительство рассматривает возможность досрочных послаблений.

При этом меры могут и ужесточаться в случае ухудшения эпидемических показателей. Сохраняется и система деления на цвета областей в зависимости от уровня рисков. Режим ЧС в Италии действует до 31 июля и может быть продлен.-0-