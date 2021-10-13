В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии с 15 октября сотрудники частного и государственного секторов для доступа на рабочее место обязаны иметь Green Pass ("зеленый паспорт") или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 48 часов, пишет газета Corriere della Sera.

Как отмечает издание, проверки должны проводиться ежедневно и предпочтительно за пределами помещений в начале рабочего дня. В случае выборочных проверок не менее 20% присутствующего персонала должны участвовать в проверке.

В случае отказа работника предоставить COVID-паспорт после 15 октября, работодатель должен отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без Green Pass, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Работодатель в случае нарушения указа может быть оштрафован на сумму от 400 до 1000 евро.

Работать удаленно по-прежнему можно без COVID-паспорта.-0-