В Италии суточное число заразившихся COVID-19 превысило 125 тыс.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 126 888, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии. Как сообщило Министерство здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено более 1,1 млн тестов, передает ТАСС.

За сутки от осложнений умерли 156 человек, общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превышает 137 тыс. Общее число инфицированных достигло почти 6 млн.-0-