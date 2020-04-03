В Италии умер известный дизайнер женской обуви Серджио Росси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии в возрасте 84 лет из-за болезни, вызванной коронавирусом, умер известный дизайнер Серджио Росси, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Серджио Росси скончался вечером 2 апреля в больнице города Чезена, куда был госпитализирован несколько дней назад. О смерти сообщил сын дизайнера.

Серджио Росси, основатель обувной фабрики, носящей его имя, родился в 1935 году в городе Сан-Мауро-Пасколи. Его компания была основана в 1951 году. Как отмечают СМИ, именно Серджио Росси сделал бренд Made in Italy великим.

По данным на утро 3 апреля, число умерших от коронавируса в Италии за сутки составило 760 человек, достигнув 13 915 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии - 83 049.-0-