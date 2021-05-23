В Италии упала кабина фуникулера, есть погибшие

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли при крушении кабины фуникулера в итальянской области Пьемонт, сообщают РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал Rainews24.

Инцидент произошел в воскресенье на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. По информации телеканала, в вагоне находились чуть более 10 человек. Обрушение произошло за 100 м до вершины горы.

Не исключается, что число жертв может вырасти. На месте работают спасательные службы.-0-