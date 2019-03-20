В Италии водитель пытался угнать автобус со школьниками

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские карабинеры пресекли в районе Милана попытку угона школьного автобуса выходцем из Сенегала. 47-летний мужчина, с 2004 года живущий на законных основаниях в Италии, был водителем транспортного средства, сообщает агентство ANSA .

В автобусе находились около 50 подростков. Водитель отклонился от маршрута и направился в сторону миланского аэропорта Линате, не остановившись на полицейском посту.

Когда карабинерам удалось остановить автобус, водитель плеснул на него бензином и поджег. В результате никто не пострадал.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незначительные нарушения. Полиция проводит расследование инцидента. -0-