В Италии впервые с весны число новых заражений COVID-19 за сутки превысило 2 тыс.

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 2548. Инфицированные были выявлены в результате проведения более 118 тыс. тестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Такой показатель суточного прироста - самый высокий с конца апреля. При этом за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 24 человека. Общее число инфицированных достигло 317 409, вылечились 228 844 человека, умерли 35 918 пациентов.-0-