В Италии впервые в мире провели операцию по пересадке позвонков

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку фрагмента позвоночника, заявили представители болонского Института ортопедии Риццоли, передает "МИР 24" .

Группа специалистов под руководством Алессандро Гасбаррини в начале сентября заменила четыре позвонка 77-летнему пациенту с хордомой. Пациент, перенесший операцию, восстановился и выписан. В больнице он провел около месяца.

По утверждению медиков, самым оптимальным решением для замены человеческих органов и тканей являются аналогичные органы и ткани, а также кости. При отсутствии костей врачам надо прибегать к искусственным материалам – для замены позвонков до этого применялись участки большой берцовой кости.-0-