В Италии впервые за два месяца менее 100 человек умерли за сутки от СOVID-19

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество летальных исходов, вызванных последствиями коронавирусной инфекции, в Италии снизилось до 99 за последние сутки. За период с 9 марта этот показатель стал рекордным, сообщает ТАСС.

Согласно распространенным сегодня данным Департамента гражданской защиты, общее число умерших от коронавируса в Италии достигло 32 007 человек. Излечились от СOVID-19 за последние сутки 2150 человек. Всего побороли инфекцию 127 326 пациентов. Число новых случаев заражения по стране составило 451, всего за время пандемии в Италии зарегистрированы 225 886 инфицированных.-0-