В Италии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии объявило в стране чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев из-за высокого риска распространения коронавируса, сообщает ANSA.

Правительство планирует усилить меры предосторожности, которые уже вводились в 2003 году из-за распространения атипичной пневмонии SARS. На профилактику дальнейшего распространения вируса будет выделено 5 млн евро.

В Италии зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом у двух китайских туристов из Уханя. Кроме того, в Тревизо с подозрением на заболевание госпитализирован ребенок, побывавший в Китае. Ранее в итальянском порту Чивитавеккья был временно заблокирован круизный лайнер Costa Cruises с 6 тыс. пассажиров на борту. У двух из них - супружеской пары из Гонконга - подозревали коронавирус, который не подтвердился.

Кроме того, первые два случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV подтвердили в Великобритании. В Германии инфицированы уже шесть человек, один из заболевших - ребенок, сообщает Bild.-0-