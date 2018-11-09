В Италии взорвался пиротехнический завод

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе пиротехники, расположенном между городами Лечче и Арнезано в южном регионе Италии Апулия, 9 ноября прогремел взрыв.
В результате взрыва один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Пострадавших доставили в больницу города Лечче. Жертвой инцидента стал 19-летний Габриэль Косма - сын владельца фабрики, который помогал отцу на производстве.-0-
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