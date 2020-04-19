В Италии за сутки - 433 жертвы пандемии, во Франции общее количество умерших приближается к 20 тыс.

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки в Италии умерли от заболеваний, вызванных коронавирусом, 433 человека. Такие данные обнародовал 19 апреля Департамент гражданской защиты Италии.
Всего в Италии жертвами пандемии стали 23 660 человек. Излечилось более 47 тыс., в том числе за последние сутки выздоровели 2 128 человек. В последние дни в Италии наметилась тенденция на небольшое снижение смертности.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 178 972 человека с суточным приростом новых случаев заражения коронавирусом чуть более 3 тыс. (3 047). Как отмечает газета Messaggero, в Риме вновь зафиксирован рекордно низкий уровень новых заражений - 22.
По всей стране до 3 мая сохраняется строгий карантин. Правительство в ближайшие дни должно принять решение о дальнейшей линии борьбы с пандемией. Учреждения образования, скорее всего, не откроются.
Во Франции количество умерших с коронавирусом приблизилось к 20 тыс. Более 30 тыс. пациентов еще остаются в больницах. Об этом сообщил 19 апреля на пресс-конференции генеральный директор Главного
управления здравоохранения Франции Жером Саломон.
Саломон уточнил, что из числа умерших 12 тыс. человек скончались в больницах, проверка в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях выявила уже 7 649 летальных исходов.
По словам Саломона, всего с начала эпидемии было госпитализировано около 80 тыс. человек, из них 36,8 тыс. выздоровели и выписаны.-0-