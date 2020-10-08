В Италии за сутки 4,5 тыс. человек заразились коронавирусом

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 4 458 - почти на тысячу больше, чем днем ранее. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения республики, сообщает ТАСС.

Данный суточный прирост новых случаев - самый большой с начала апреля. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 22 человека. Общее число заразившихся - 338 398, из них вылечились 236 363 человека, умерли 36 083 пациента.

В Италии, как и в других европейских странах, начался значительный рост числа заражений. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство страны постановило обязательное ношение масок на всей национальной территории, в том числе на открытом воздухе. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от 400 до 1 000 евро.

Пока власти пытаются не допустить новых ограничений промышленной, экономической и социальной жизни.-0-