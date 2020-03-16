В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. От коронавируса нового типа в Италии за сутки умерли 368 человек, всего с начала вспышки умерли 1809 человек. Об этом заявил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, информирует ТАСС.

Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 20603. Прирост заражений - также рекордный и достигает 2853 за сутки.

По всей стране с 10 марта действует карантин и запрет на передвижение населения без весомой причины. По данным МВД, за четыре дня во время проверок были выявлены 20 тыс. человек, нарушивших карантин.-0-