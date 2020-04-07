В Италии за сутки от коронавируса умерли 604 человека

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество умерших вследствие заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 604 человека, снизившись незначительно по сравнению с 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты страны.

Уменьшилось число новых случаев инфицирования до 880 человек. В среднем показатель последних дней составляет свыше 2 тыс. Количество вылечившихся достигло 24392. Это на 1555 больше, чем накануне.

Общее число заразившихся с начала эпидемии в Италии, включая выздоровевших и умерших, составило 135586 человек.-0-