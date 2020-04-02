В Италии за сутки от коронавируса умерли 760 человек

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 760 человек, достигнув 13 915 человек с начала пандемии. Об этом сообщил сегодня глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, информирует ТАСС.

"Число инфицированных в настоящий момент составляет 83 049, на 2 477 больше, чем накануне. Из них 4 053 находятся в отделениях интенсивной терапии, 28 540 госпитализированы и более 50 тыс. - на домашнем режиме, что составляет 61% всех инфицированных в настоящий момент. Число скончавшихся сегодня, к сожалению, 760", - сообщил Анджело Боррелли. При этом, по его словам, сохраняется хороший темп выздоровления, на данный момент число излечившихся достигло 18 278 человек, на 1 431 больше за сутки.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 115 242 человека.

Как отметил Анджело Боррелли, можно говорить о снижении числа госпитализаций и поступлений в отделения интенсивной терапии. "Сегодня в реанимацию поступили 18 человек, с 27 марта мы наблюдаем снижение числа госпитализаций, поэтому можно говорить о стабилизации этих показателей, но пока еще преждевременно говорить о начале настоящего снижения темпов (эпидемии. - Прим. ТАСС)", - сказал он.

Число новых заражений на протяжении последних дней сохраняется на уровне ниже 3 тыс. человек. Еще неделю назад они могли превышать 4 тыс. заразившихся в сутки. При этом число инфицированных среди врачей и медперсонала превысило 10 тыс. человек, 67 медработников умерли.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил ранее о продлении строгого карантина и запрета на передвижение и выход из дома без весомой причины до 13 апреля.-0-