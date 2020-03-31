В Италии за сутки от коронавируса умерли 812 человек

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 812 человек, обще число жертв достигло 11591, сообщает телеканал Euronews.

По данным итальянских властей, в стране СOVID-19 заражены более 101 тыс. человек. Во всем мире от коронавируса скончались более 37,6 тыс. человек, выздоровели почти 166 тыс. Больше всего инфицированных зафиксировано в США - 162,2 тыс., из которых 3040 скончались. В Испании из почти 88 тыс. зараженных умерли 7716 человек.

По сообщению ТАСС, в России успешно прошел клинические испытания новый высокоточный тест, который позволяет оперативно выявить коронавирусную инфекцию. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов.-0-