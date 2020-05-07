В Италии за сутки зафиксировали рекордное количество пациентов, вылечившихся от COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выздоровевших от коронавируса в Италии за последние сутки достигло 8 014 человек - такого показателя не было с начала пандемии, сообщается в сводке Департамента гражданской защиты Италии, пишет ТАСС.

Общее число выздоровевших в стране достигло 93 245.

Одновременно за 24 часа также увеличилось число новых случаев заболевания - оно составило 1 444 человек. Днем ранее было зафиксировано 1 075 новых заражений.

Количество смертей за сутки составило 369 - днем ранее зарегистрировано 236 смертей.-0-