В Италии за сутки зафиксировано минимальное число заражений коронавирусом

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 178, это минимальный показатель с 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сводки департамента гражданской защиты страны.

Больше всего заразившихся выявлено в северных областях Лигурия (56) и Ломбардия (50). Еще в шести областях количество инфицированных не изменилось. За последние сутки от COVID-19 вылечились 848 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели более 158 тыс. из 233 тыс. заразившихся.

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии выросло за сутки на 60, всего по этой причине с начала пандемии умерли 33 475 человек.

Вспышка коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля. За время эпидемии в стране были протестированы почти 2,5 млн человек.

С 3 июня итальянское правительство должно снять последнее сохраняющееся на сегодня ограничение - передвижение между регионами. С этого же числа, как ранее было объявлено, Италия готова принимать граждан стран ЕС и зоны Шенгена без помещения приезжающих в карантин.-0-