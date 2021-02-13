В Италии задержали Instagram-грабителей, которые грабили знаменитостей

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Милане задержали группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома, сообщает BBC.

В прокуратуре Милана сообщили, что грабители тщательно изучали фотографии знаменитых людей с целью обнаружения мест входа и выхода из их же домов. Также они следили за тем, когда хозяева покидают свои дома.

Для этого воры использовали данные геолокации на снимках, которые владельцы богатых домов публиковали на своих страницах в соцсети Instagram.

Среди жертв группировки телеведущая Дилетта Леотта, футболист миланской команды Интер Ашраф Хакими.

Первого грабителя арестовали в январе этого года, еще троих – 10 февраля.

Первое ограбление произошло в июне прошлого года. "Воры-акробаты" (название группировка получила из-за того, что проникала в дома по внешним стенам) проникли в дом Леотты и вынесли из него ценности на сумму около 150 000 евро.-0-