В Италии задержан мужчина, который нанес ножевые ранения пятерым, включая ребенка

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина был задержан в прибрежном итальянском городе Римини после того, как нанес ножевые ранения пяти местным жителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Мужчина, предположительно, сомалийского происхождения. На остановке автобуса контролеры спросили у него билет, в ответ на что он достал нож и ударил обоих контролеров. Затем, убегая от полиции, он ранил еще троих, в том числе женщину с ребенком.

Мужчина задержан. Местная прокуратура начала следствие. Пока не исключается ни одна версия произошедшего, в том числе экстремистские мотивы.-0-