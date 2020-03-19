19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475, сообщают информагентства со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

По его информации, всего в стране погибли 2978 человек, однако количество выздоровевших также увеличилось на 1084 человека, их общее число достигло 4025. Наибольший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек. "Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2 648 больше, чем накануне. Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет", - уточнил Анджело Боррелли. Таким образом, с начала вспышки в Италии заразились более 35 713, включая излечившихся и скончавшихся.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тыс. человек, более 8,7 тыс. умерли, а 83,3 тыс. вылечились. Италия занимает второе место после Китая (81102) по количеству зараженных (35713 случаев). Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Однако за последние сутки в Ухане не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.-0-