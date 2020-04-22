22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии зарегистрировано рекордное число излечившихся от коронавируса за сутки, сообщает ТАСС.

Согласно информации Департамента гражданской защиты, которая была распространена 22 апреля, за минувшие сутки зарегистрировано 2 943 человека, излечившихся от COVID-19. Кроме того, было зафиксировано самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии - 2384 человека.

Вместе с тем число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии за сутки составило 437 человек. Общее количество жертв достигло 25 085. С начала пандемии в стране зарегистрировано 187 327 случаев заражения COVID-19.-0-