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18 мая 2020, 07:52

В Италиии вступает в силу обширный пакет послаблений карантина

Фото EPA
Фото EPA
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый обширный пакет послаблений карантина вступает в силу в Италии с 18 мая, сообщает ТАСС.

Согласно последнему декрету правительства, возобновлять деятельность могут все магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и прочие точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты. Возобновляются службы в присутствии верующих не только в католических храмах, но и местах культа других религий.

Во всех закрытых помещениях, включая магазины и транспорт, предписано использование средств персональной защиты - медицинских масок и перчаток. Снимать их можно будет только при употреблении еды и напитков в ресторанах и барах. Клиенты должны обслуживаться за столиками при соблюдении минимальной безопасной дистанции не менее 1 м. Эта же дистанция должна соблюдаться при застольях групп друзей и родственников. Столик в ресторане рекомендуется забронировать заранее, а персоналу сохранять списки клиентов не менее двух недель. При этом сохраняется запрет на большие сборища, праздники и собрания. Смогут вернуться итальянцы и к своему излюбленному и привычному способу употребления кофе - за стойкой. Но и в этом случае должна соблюдаться безопасная дистанция между клиентами и персоналом. С наступлением теплого сезона на итальянских побережьях открываются пляжи, где предписано выставлять зонты и лежаки на расстоянии 5 м один от другого. Никаких коллективных пляжных игр не разрешается, как нельзя пользоваться общими бассейнами.

Снимаются все ограничения на передвижение внутри региона и города проживания. Римляне, например, могут поехать на ближайшее побережье или в горы, но в пределах области Лацио. Такие же послабления действуют в других областях и включают возможность выезда на дачи (так называемые вторые дома). Однако пока не разрешены переезды из региона в регион, даже для того чтобы навестить родственников. Руководителям регионов дается определенная свобода в принятии решений в отношении модификации карантинных мер, но в соответствии с общей линией, диктуемой правительством. Так, в некоторых областях послабления были допущены раньше.

С 18 мая разрешено открыть музеи, но пока не названо точной даты возобновления работы Колизея, Галереи Уффици во Флоренции, галереи "Брера" в Милане, а также крупной выставки Рафаэля в римском выставочном зале "Скудерие дель Квиринале".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже назвал две других пороговых даты: 25 мая планируется открыть спортивные залы и бассейны, а 15 июня театры и кинотеатры. С 3 июня разрешается свободный выезд из Италии и въезд из стран ЕС и Шенгенской зоны. Это означает, что все приезжающие - итальянцы и иностранцы - не будут больше помещаться в карантин. Правительство Италии оставляет за собой право вносить ограничения в случае ухудшения эпидемиологических данных.

Суточный прирост новых случаев по всей стране сохраняется на уровне ниже 1 тыс. Число излечившихся превысило половину всех инфицированных и продолжает расти. Пока от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания продолжают умирать: в сутки число скончавшихся колеблется от 160 до 260 человек. Средний возраст жертв остается на уровне 80 лет. При этом менее 4% умерших с диагнозом COVID-19 не имели прочих патологий. Почти 60% страдали тремя и более другими заболеваниями. Всего за время пандемии число инфицированных достигло почти 225,5 тыс. человек.-0-

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