В итальянском Триесте начался разгон манифестации против ковид-сертификатов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские применили водометы против демонстрантов, устроивших акцию протеста против ковид-сертификатов в порту Триеста на севере Италии. Как сообщает ТАСС, полиция разгоняет около 300 протестующих, блокировавших один из портовых блоков.

Работники итальянских портов обещали гораздо более широкие и масштабные акции протеста с 15 октября, когда в Италии вошло в силу обязательство предоставлять ковид-сертификат на рабочем месте. Но в результате серьезных забастовок, парализующих транспортный сектор, не произошло. Большинство работников порта Триеста, а также других портов продолжили работу, предпочитая сохранить заработную плату.

Участники протеста возражают не столько против вакцинации, сколько против метода принуждения к ней путем сертификата. Как указывают протестующие, сертификат нарушает конституционное право на труд, поскольку без этого документа попасть на рабочее место нельзя.

Число полностью иммунизированных в Италии превышает 81% населения старше 12 лет. Первую дозу вакцины получили более 85%. Эксперты говорят, что с достижением 90-процентного барьера можно будет отказаться от ковид-сертификатов.-0-