В итоговом заявлении саммита G7 отражены пять региональных и международных кризисов

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция стран - участниц Группы семи (G7) по ряду региональных и международных кризисов, включая ситуации вокруг Ирана, Украины, Ливии и Гонконга, а также разногласия по торговле и налогообложению, была отражена в общем заявлении по итогам саммита, проходившего в Биаррице с 24 по 26 августа, сообщает ТАСС.

"Лидеры стран Группы семи хотели бы подчеркнуть сильное единство и положительный настрой по итогам дебатов. Саммит, организованный Францией в Биаррице, смог успешно проложить путь к соглашению по множеству пунктов, указанных ниже", - говорится в тексте документа.

"Мы полностью разделяем две цели: добиться, чтобы Иран никогда не смог получить в свое распоряжение ядерное оружие, и способствовать миру и стабильности в регионе", - гласит короткий пункт, посвященный иранскому кризису.

"Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы добиться конкретных результатов", - гласит пункт, посвященный украинскому кризису.

В контексте продолжающегося военного противостояния в Ливии лидеры стран G7 подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня и политическое урегулирование кризиса. "Это единственно возможное для обеспечения стабильности в североафриканской стране", - подчеркнули они.

"Мы призываем к проведению хорошо организованной международной конференции с участием представителей всех сторон конфликта, а также региональных игроков для разрешения кризиса. Мы поддерживаем работу ООН и Африканского союза по подготовке такой конференции", - говорится в заявлении.

"Группа семи обязуется прийти к соглашению в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему в рамках ОЭСР", - подчеркнули участники саммита "семерки".

Лидеры семи стран - участниц саммита, проходившего во французском Биаррице с 24 по 26 августа, заявили о своей приверженности "открытой и справедливой торговле", а также стабильности мировой экономики. В этой связи они выступили за "глубокое реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) ради улучшения защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров, более быстрого урегулирования разногласий и искоренения нечестных торговых практик".

Лидеры Группы семи также выразили обеспокоенность событиями в Гонконге. Они "подтвердили наличие и значимость китайско-британской декларации 1984 года по поводу Гонконга и призвали избегать насилия".

Данное соглашение подтверждает вхождение этого города, являвшегося частью британской колонии, в состав КНР с 1997 года, однако оно обязывает власти Китая поддерживать высокую степень автономии Гонконга.

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, он лично составлял итоговое заявление в течение саммита, дополняя его после каждой встречи. Другие участники саммита согласились с ним, когда он показал им готовый текст. Итоговое коммюнике занимает всего одну страницу, однако, по словам Макрона, к нему будет выпущено несколько приложений, касающихся в том числе проблем экологии и пожаров в Амазонии.

Перед началом саммита главной интригой оставалось, примут ли лидеры "Большой семерки" итоговое заявление на фоне разделяющих некоторых из них разногласий. Сам президент Франции отмечал, что рассматривалась возможность подписания нескольких заявлений, чтобы избежать "сглаживания углов" и придания тем самым единому документу все более общего и поверхностного характера.-0-