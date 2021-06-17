17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом и были госпитализированы. Об этом сообщила на своем сайте Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в общежитии Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса. В результате отравления три человека находятся в тяжелом состоянии, пять - в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Как уточняется, в здании общежития, а также в четырех многоэтажных жилых домах ощущался резкий запах неизвестного вещества.

Аварийная бригада Управления газового хозяйства АО "Ивано-Франковскгаз" обследовала дома и прилегающую территорию, утечки природного газа не обнаружено. Специалисты сделали замеры воздуха - опасных веществ также не обнаружено.-0-