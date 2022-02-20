В Израиль с 1 марта можно будет попасть с двумя ПЦР-тестами

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиль с 1 марта можно будет приехать как привитым, так и непривитым туристам. Нужно будет сдать два ПЦР-теста. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Такое решение об ослаблении ограничений по COVID-19 приняли глава правительства Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц. Так, с 1 марта разрешат въезд туристам любого возраста – привитым и непривитым. Однако им надо будет сдать два ПЦР-теста: перед отлетом и после посадки в Израиле.-0-