В Израиль с 9 ноября вакцинированные туристы смогут приехать в составе группы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территорию Израиля с 9 ноября смогут въехать иностранные граждане в составе группы и прошедшие полный курс вакцинации, сообщает издание Israel Info.

По новым правилам, путешественники смогут приехать в Израиль даже если после второй прививки прошло более шести месяцев. В то же время туристическая группа может въехать при условии, что она прибывает из зеленой или желтой страны, по критериям Минздрава Израиля.

Все члены группы должны быть привиты вакцинами, признанными ВОЗ. Она может состоять от 5 до 40 человек и должна действовать как "закрытая капсула". В первую неделю пребывания в стране все члены группы должны проходить ПЦР-тестирование каждые 72 часа или экспресс-тест на антигены каждые 24 часа.

Министр туризма Йоэль Развозов сказал в интервью радиостанции "Решет Бет", что, если эта модель покажет свою эффективность, в декабре будут сняты еще некоторые ограничения. Инфраструктура готова к приему 400 тыс. туристов в месяц.-0-