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24 декабря 2020, 15:54

В Израиле 75 тыс. предприятий закрылись с начала года из-за COVID-19

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле из-за экономических последствий пандемии коронавируса в этом году закрылись 75 тыс. предприятий. Третья блокировка приведет к закрытию еще 7,5 тыс. компаний, сообщает газета The Times of Israel.

Правительство Израиля сегодня объявило о третьей общенациональной изоляции, которая вступит в силу 27 декабря и продлится две недели. Ограничения будут продлены еще на две недели, если показатели заболеваемости коронавирусом существенно не снизятся.

Федерация торговых палат Израиля прогнозирует, что третья блокировка приведет к ежедневным экономическим потерям в размере $559 млн.

По данным консалтинговой компании CofaceBdi, наибольший урон будет нанесен небольшим фирмам, в которых работает до пяти человек, розничным магазинам, ресторанам и туристическим компаниям, индивидуальным поставщикам услуг, таким как персональные тренеры или косметологи, поставщикам бизнес-услуг, включая услуги безопасности, бухгалтерского учета, рекламы и уборки.

В CofaceBdi считают, что компании, которым удалось адаптироваться к новым обстоятельствам, обратившись к онлайн-продажам, доставке и видео-конференцс-вязи, увеличили свои шансы на выживание.-0-

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