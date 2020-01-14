В Израиле арестован раввин, державший в рабских условиях 50 женщин и детей

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская полиция арестовала раввина, который, как утверждает обвинение, держал в рабских условиях около 50 женщин и детей, сообщает BBC.

Сообщается, что полицейские провели рейд в одном из зданий Иерусалима, когда стало известно, что некий религиозный лидер уже несколько лет противозаконно удерживает там людей, принуждая их к рабскому труду. Его предполагаемые жертвы находились в полной изоляции и не могли связаться с родными и близкими.

60-летний раввин был задержан в ультраортодоксальном районе в центральной части Иерусалима по обвинению в содержании изолированного сообщества, в котором женщины и дети работали в рабских условиях, говорится в заявлении полиции. Отмечается, что у раввина было восемь сообщниц.

"Нам известно, что женщины и дети находились там несколько месяцев, - цитирует BBC слова представителя полиции Мики Розенфельда. - Нам известно, что он забирал их деньги и держал против воли". Сам раввин отрицает все выдвинутые против него обвинения.-0-