В Израиле из-за экстремальной жары пострадали 1,2 тыс. человек

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле из-за экстремальной жары, которая держится в регионе более недели, пострадали 1,2 тыс. человек, сообщает "9 канал Израиля".

Накануне, 20 мая, столбик термометра в центральной части страны достигал 40 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют, что жара может спасть только к выходным.

По данным спасательных служб, только за последние дни бригады скорой помощи совершили более тысячи выездов для оказания помощи людям, получившим тепловые удары. Более 50 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, два человека скончались.

Медики рекомендуют людям в жаркие часы находиться в хорошо кондиционируемых помещениях, пить побольше жидкости, избегать физических нагрузок. В зоне риска находятся пожилые, люди с хроническими заболеваниями и маленькие дети.-0-